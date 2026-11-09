Η γωστή τραγουδίστρια και ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έχουν αποκτήσει μαζί ένα γιο, είναι ενεργοί στα social media μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους.

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε η Ανδρομάχη κάτω από το νέο της post, υπήρξε και ένα αρνητικό, το οποίο ανέφερε: «Την έκανε γνωστή και τον σούταρε».

Η τραγουδίστρια αντέδρασε στο σχόλιο, κάνοντας tag το άτομο που το έγραψε και απάντησε σαν να γελά. «Χαχαχαχαχαχαχαχαχ» έγραψε η Ανδρομάχη.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον χωρισμο τους

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα».

govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Τα πρώτα λόγια μετά τον χωρισμό από τον Γιώργο Λιβάνη