Η Halle Berry έχει γράψει ιστορία ως η μοναδική μαύρη γυναίκα που έχει τιμηθεί με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Κι όμως, όπως η ίδια παραδέχεται, αυτή η κορυφαία διάκριση δεν έφερε την επαγγελματική αλλαγή που πολλοί θα περίμεναν.

Η βραβευμένη ηθοποιός εξήγησε ότι η νίκη της το 2002 δεν της έφερε αυτόματα πιο ουσιαστικές προτάσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Cut, με αφορμή τη νέα δραματική σειρά Crime 101, η Berry μίλησε ανοιχτά για τις προσδοκίες που είχε μετά το Oscar για την ταινία Monster’s Ball.

Όπως είπε, πίστευε ότι η βράβευση θα άνοιγε διάπλατα τις πόρτες του Hollywood και ότι «θα κατέφθαναν σενάρια το ένα μετά το άλλο».

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική.

Οι προτάσεις που δεχόταν δεν αυξήθηκαν αισθητά, καθώς – σύμφωνα με την ίδια – η κινηματογραφική βιομηχανία εξακολουθούσε να δείχνει αμηχανία και ανασφάλεια στον τρόπο που αφηγείται ιστορίες με πρωταγωνίστριες μαύρες γυναίκες.

«Ήμουν περήφανη για το Oscar μου, αλλά την επόμενη μέρα ήμουν ακόμα μαύρη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, πολλοί δημιουργοί συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν τη φυλή ως “πρόβλημα” για την εμπορικότητα μιας ταινίας, αναρωτώμενοι αν η παρουσία μιας μαύρης γυναίκας σε έναν ρόλο θα άλλαζε ολόκληρη την αφήγηση ή θα περιόριζε την απήχηση στο εξωτερικό.

Αντίστοιχες εμπειρίες έχει περιγράψει και η Lupita Nyong’o, η οποία κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2014 για την ταινία 12 Χρόνια Σκλάβος.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αναφέρει ότι μετά τη βράβευσή της περίμενε πως θα άνοιγε ο δρόμος για περισσότερους πρωταγωνιστικούς ρόλους, όμως οι επιλογές που της προτείνονταν παρέμεναν εξαιρετικά περιορισμένες και στερεοτυπικές.

Παρά τη σταδιακή πρόοδο των τελευταίων ετών, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπροσώπηση παραμένει άνιση.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 30 μαύροι ηθοποιοί έχουν προταθεί για Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου, με μόλις πέντε νίκες, ενώ στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου οι υποψηφιότητες μαύρων ηθοποιών παραμένουν ελάχιστες.

Η εμπειρία της Halle Berry συνεχίζει να υπενθυμίζει ότι ένα χρυσό αγαλματίδιο δεν αρκεί πάντα για να αλλάξει βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις.

