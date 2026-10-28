Τη συγγνώμη που ζήτησε η Ζήνα Κουτσελίνη από τη Μαρία Αντωνά σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά το σχόλιο της δημοσιογράφου για την εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή «Mega Non Stop», με τη φράση «δυο άντρες και ένα μίνι».

Η Μαρία Αντωνά αντέδρασε δημόσια, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την προσπάθεια μιας γυναίκας να υποτιμήσει μια άλλη.

Η άποψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Μετά τις αντιδράσεις, η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τη Μαρία Αντωνά και της ζήτησε συγγνώμη, τόσο προσωπικά, όσο και μέσα από την εκπομπή της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποστήριξε πως, όταν κάποιος αναγνωρίζει το λάθος του και απολογείται, η συγγνώμη του πρέπει να γίνεται σεβαστή.

«Νιώθω, σαν άνθρωπος που κι εγώ έχω κάνει λάθη και έχω απολογηθεί γι’ αυτά, ότι όταν κάποιος ζητάει συγγνώμη, τελειώνει εκεί. Εγώ κρατάω αυτό, γιατί κι εγώ όταν κάνω επικοινωνιακά λάθη και ζητάω συγγνώμη, επιθυμώ να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ενστάσεις της Τίνας Μεσσαροπούλου

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου διαφώνησε με την προσέγγιση αυτή, αμφισβητώντας την ειλικρίνεια της συγγνώμης της Ζήνας Κουτσελίνη.

Όπως εξήγησε, παρακολούθησε την εκπομπή της δημοσιογράφου και παρατήρησε ότι αρχικά υπερασπίστηκε το δικαίωμά της να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη της, ενώ η συγγνώμη ήρθε στο τέλος, αφού είχαν προηγηθεί αντιδράσεις από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές.

«Θεωρώ ότι αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής η συγγνώμη, γιατί όταν λες “δύο σακάκια και ένα μίνι”, σημαίνει ότι δεν κατάλαβες γιατί δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία», δήλωσε η δημοσιογράφος.

Govastiletto.gr – Ζήνα Κουτσελίνη: Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις – «Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει»