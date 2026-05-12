Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στο προσωπικό του “Ευαγγελισμού” απηύθυνε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ανακοινώνοντας πως ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, αναχωρεί για κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Μετά από 26 ημέρες κρίσιμης νοσηλείας στη ΜΕΘ, η δημοσιογράφος χαρακτήρισε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ “μαχητή”, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε όσους στήριξαν την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Όπως έγραψε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχτηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά».

Σε άλλη ανάρτηση, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε, ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βρίσκεται πλέον εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση, η κλινική εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστούν η νοσηλεία και η αποθεραπεία του.

