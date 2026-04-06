Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τους συνεργάτες της στο Happy Day σχολίασαν όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο με την Ιωάννα Τούνη.

Να θυμίσουμε πως η γνωστή influencer δημοσίευσε το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των ενόχων για το revenge porn, με αποτέλεσμα αυτός να της κάνει μήνυση.

Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη το Σάββατο στο πλαίσιο του αυτοφώρου κι έπειτα αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα.

«Δεν θα ρίξουμε τώρα το φταίξιμο στον μετρ», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα. Αν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει, θα το είχε κάνει εδώ και καιρό. Νιώθω ότι η Ιωάννα ήξερε ότι δεν μπορεί να το κάνει νομικά, αλλά μπορώ να καταλάβω τη συναισθηματική της κατάσταση».

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εδώ είναι μια οργανωμένη κοινωνία με κανόνες και οφείλουμε αυτούς τους κανόνες να τους σεβόμαστε. Δεν ξέρω εγώ κανέναν κανόνα που να λέει πως αν καταδικαστείς από δικαστήριο πρέπει να κάτσεις σπίτι σου».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…».

