Στο πλατό του Happy Day σχολιάστηκε η κοινή συνέντευξη που έδωσαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Σολωμού στο περιοδικό ΟΚ!.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως αλλάζει επαγγελματική κατεύθυνση και θέλει να ασχοληθεί με θεραπείες και προσωπική καθοδήγηση, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρία μέσα από προσωπική εργασία με τον εαυτό του και παρακολουθώντας εκπαιδεύσεις στο NLP Greece για πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μια λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μια διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Και όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του, δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδελφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά. Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο NLP Greece, το οποίο είναι εξαιρετικό, για να έχω και μια πιστοποίηση ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε: «Μας είπε μπουρδολόγους; Όλοι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά μας είπε μπουρδολόγους», με αφορμή τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Μουτσινάς: «Για αυτό με εκνευρίζει μερικές φορές η αγαπημένη μου η τηλεόραση για τη μεγάλη μπουρδολογία».

Ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Αυτός σας έκανε εντύπωση ή ότι όλοι στραβοί κουτσοί στον άγιο Παντελεήμονα θα γίνουν ψυχοθεραπευτές, NLP; Η Θρασκιά τους χάλασε όλους. Σε λίγο ο ένας θα κουράρει τον άλλον».