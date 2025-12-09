Τις τελευταίες ώρες επικρατεί ένταση ανάμεσα στην Μπέττυ Μαγγίρα και την Τζο Κουτσοκώστα. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη της Τζο Κουτσοκώστα στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”, όπου δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συνεργασία τους ήταν επιλογή του σταθμού ΑΝΤ1 και πως η ίδια θεωρούσε ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άξιζε τη θέση.

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε αρχικά στις δηλώσεις με αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες με τη σειρά της ανταπάντησε η Τζο Κουτσοκώστα, πάλι μέσω αναρτήσεων στο δικό της προφίλ, δημιουργώντας έναν δημόσιο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αποκαλύψεις της Τίνας Μεσσαροπούλου για Κουτσοκώστα και ΑΝΤ1

Σήμερα, Τρίτη 9/12 η Τίνα Μεσσαροπούλου – που ήταν εκείνη η οποία αποκάλυψε αρχικά το όνομα τις Τζο – έκανε και άλλες αποκαλύψεις για τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1.

«Αν δεν είχα πει το όνομα θα γινόταν όλο αυτό; Όχι! Θα σας το πάω και ένα βήμα παραπάνω… Υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Νομίζω ότι από την πλευρά της και η Τζο δεν έκανε προσπάθεια να ενταχθεί σε μια ομάδα. Πήγαινε και καθόταν μόνη της σε μια γωνία. Όταν ένα μήνα – δυο μήνες μετά ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αποχώρησε, ο ΑΝΤ1 ήταν αυτός που την έθεσε στην σέντρα. Δεν ήθελε να ενταχθεί στην ομάδα για τους δικούς της λόγους», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος στο πλατό του Happy Day στον ALPHA.

«Εγώ το κορίτσι δεν το γνωρίζω αλλά καμία φορά υπάρχουν νέα παιδιά που μπαίνουν σε μια εκπομπή που νιώθουν ότι τους ανήκει η εκπομπή και μετά νιώθουν λίγοι, πως τους φταίει η παρέα και νιώθει παρείσακτη. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Όταν εμφανίζεσαι σε μια εκπομπή και νομίζεις ότι μπορεί να σου ανήκει ή αξίζεις περισσότερα, ξαφνικά τους βλέπεις όλους σαν κουνούπια. Είπα ότι η Τζο μπήκε με έναν αέρα στην εκπομπή “είμαι νέα όμορφη, το κανάλι με θέλει”. Βλέποντας το κανάλι μια χ συμπεριφορά συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα δεν είναι εύκολη ενταχθεί. Θέλω να πω ότι δεν φταίει μόνο Μπέττυ», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

