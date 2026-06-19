Τίνα Μεσσαροπούλου: Η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μυλωνάκη και τα σχόλια που δέχτηκε

H Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Happy Day του Alpha, μια εξομολόγηση σχετικά με τα όσα ακούστηκαν για εκείνη όταν ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση της Φανής Χαλκιά για την περιπέτεια του δικού της συζύγου, με την δημοσιογράφο να ταυτίζεται με την περίπτωσή της και να απαντά μεταξύ άλλων στα σχόλια που δέχτηκε όταν και εκείνη βρισκόταν στη θέση της.

Αρχικά, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε στον «αέρα» της εκπομπής: «Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, η περίπτωση του συζύγου της Φανής Χαλκιά είναι ανάλογη με αυτή του Γιώργου. Αυτό καταλαβαίνω. Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο με μια άλλη έκβαση προφανώς απ’ ό,τι καταλαβαίνω, γιατί 2,5 χρόνια δυσκολεύεται. Είναι σαν να ακούω ξανά μια ανάλογη περίπτωση και τρελαίνομαι. Και παλεύει λέει ο ίδιος περισσότερο. Εκείνη του συμπαρίσταται και είναι δίπλα, αλλά είναι περισσότερο ο αγώνας που δίνει ο ίδιος. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πάνε όλα καλύτερα, όσο καλύτερα γίνεται».

Σε άλλο σημείο σχολίασε: «Και επειδή ακούω “συγχαρητήρια που ήσουν έτσι δίπλα του”, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Αν αγαπάς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, το να του σταθείς και να είσαι δίπλα, είναι επίσης μονόδρομος. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις για σένα και τα παιδιά σου, και τον άνθρωπό σου. Δεν είναι παράσημο που σου δίνει ο άλλος. Είναι το αυτονόητο. Αυτό που πρέπει να κάνεις γιατί αγαπάς τον άνθρωπό σου. Το κάνεις για σένα, για τα παιδιά σου, για εκείνον».

govastiletto.gr – Τίνα Μεσσαροπούλου: Επέστρεψε στο Happy Day μετά από δύο μήνες – Όσα είπε για την υγεία του συζύγου της