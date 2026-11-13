Μια απρόσμενη, άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στον αέρα του «Happy Day». Η δημοσιογράφος περιέγραψε την επεισοδιακή πρόταση γάμου που της έκανε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας πως η ρομαντική ατμόσφαιρα κατέληξε σε απρόβλεπτο φιάσκο.

Όπως εξήγησε, ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε σκηνοθετήσει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να της δώσει το δαχτυλίδι, θέλοντας να της προκαλέσει έντονη συγκίνηση. Ωστόσο, το σχέδιό του γύρισε μπούμερανγκ, καθώς αντί για ρομαντισμό προκάλεσε έναν μεγάλο καβγά, με αποτέλεσμα η ίδια να ξεσπάσει σε κλάματα.

«Και εμένα δεν μου έγινε καλή πρόταση γάμου στο Παρίσι. Εγώ τα κοπάνησα όλα και τα επέστρεψα. Ο άντρας μου θέλει να δημιουργεί ατμόσφαιρα και έχει μέσα στο μυαλό του ότι δημιουργώντας έντονα συναισθήματα από τη δική του τη μεριά, αυτά θα γίνουν αποδεκτά και από την άλλη. Δημιούργησε καβγά και ένταση. Απέτυχε παταγωδώς γιατί εγώ δεν έχω αυτές τις αυξομειώσεις. Δημιούργησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μία ένταση, που εγώ δεν ήξερα το λόγο. Σηκώθηκε και έφυγε από τα δωμάτιο. Κατεβαίνει κύριος στο μπαρ και λέει “τώρα ότι θα ανέβω μετά πάνω με το δαχτυλίδι και αυτή θα χαρεί”. Έπινε στην υγειά του και λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο γιατί μετά ανεβαίνοντας επάνω του τα έφερα όλα στο κεφάλι, και το δαχτυλίδι και την πρόταση. Εγώ έκλαιγα μία ώρα και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί», περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν η γυναίκα που αργότερα έγινε κουμπάρα τους και η οποία είχε ακούσει όσα συνέβαιναν, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε προηγηθεί. «Στο διπλανό δωμάτιο ήταν η κουμπάρα μας, που μας πάντρεψε μετά και μας έλεγε ότι άκουγε και ήθελε να μπουκάρει αλλά δεν καταλάβαινε. Του είπα ότι όπως είσαι πάρε και το δαχτυλίδι».

Παρά την επεισοδιακή εκείνη βραδιά, το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε και δημιούργησε τη δική του οικογένεια. Μια σχέση που, όπως συμβαίνει σε κάθε γάμο, έχει περάσει τόσο όμορφες όσο και δύσκολες στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Messaropoulou (@tinamess)

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