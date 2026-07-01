Στη συγκινητική επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αναφέρθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Το ζευγάρι επέστρεψε στο νοσοκομείο προκειμένου να ευχαριστήσει προσωπικά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν στο πλευρό του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, όταν νοσηλεύτηκε έπειτα από τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, από την πλευρά της, στάθηκε στη δύναμη που έδειξε το ζευγάρι, αλλά και στην προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού: «Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μια τέτοια μάχη να βγαίνουν νικητές. Αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και οι νοσηλευτές, παρά τις δυσκολίες του συστήματος, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ακόμη πως, κατά την επίσκεψή τους, έδειξε στον σύζυγό της το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, με τον ίδιο να θυμάται μόνο αποσπασματικές εικόνες από εκείνες τις ημέρες.

«Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Φεύγοντας για τη Γερμανία είχα υποσχεθεί στους γιατρούς ότι θα επιστρέψουμε όρθιοι και το κάναμε. Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες. Εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όρθιοι και υγιείς, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Γιώργο», είπε συγκινημένη.

Govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για την επικοινωνία με την Τίνα Μεσσαροπούλου που βρίσκεται Γερμανία