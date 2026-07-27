Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, με στόχο να ξεκουραστούν πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής και πολιτικής σεζόν.

Μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί εξαιτίας ανευρύσματος εγκεφάλου, το ζευγάρι επέλεξε να περάσει ήρεμες στιγμές στην Πάρο, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία.

Πρόσφατα, οι δυο τους πραγματοποίησαν ακόμη μία βραδινή έξοδο, επιλέγοντας μια παραδοσιακή ταβέρνα της Πάρου για δείπνο μαζί με φίλους.

Στιγμιότυπα από τη βραδιά δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το ζευγάρι χαμογελαστό και ευδιάθετο, να απολαμβάνει το καλοκαιρινό κλίμα και την παρέα των αγαπημένων του ανθρώπων.

Govastiletto.gr – Γιώργος Μυλωνάκης: Η πρώτη βραδινή έξοδος με την Τίνα Μεσσαροπούλου μετά την περιπέτεια υγείας