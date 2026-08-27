Τίνα Μεσσαροπούλου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του «Happy Day» ανέβασε, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, μια φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα χέρια του ζευγαριού. Η Τίνα Μεσσαροπούλου κρατά το χέρι του συζύγου της, ενώ στην ανάρτησή της έκανε tag τον Γιώργο Μυλωνάκη, χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έρχεται αρκετούς μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μυλωνάκης με την υγεία του και την οποία έχει πλέον αφήσει πίσω του.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.