Η Τίνα Μεσσαροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη κριτική που δέχτηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε χαρακτηρίσει από το βήμα της Βουλής την παρουσιάστρια «πανελίστρια που τάσσεται αναφανδόν υπέρ της κυβέρνησης», λόγω της σχέσης με το σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

Η ίδια τόνισε ότι αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την όποια κριτική: «Επειδή έχω ασκήσει κριτική, ξέρω ότι μπορεί να γυρίσει και πίσω. Αυτό έχει βοηθήσει και την οικογενειακή ισορροπία. Δεν στεναχωριέμαι με τέτοια πράγματα, ούτε τα παιδιά μου δεν στεναχωριούνται, ξέρουν πολύ καλά ότι από τη στιγμή που εκτίθεσαι, θα εισπράξεις κριτική. Υπάρχουν φορές που με παίρνει από κάτω, εκνευρίζομαι, τσαντίζομαι, λέω “τι θέλω και ασχολούμαι, δεν πάω στο σπίτι μου”; Και άλλες που λέω ότι δεν κάνω σε κανέναν το χατίρι, θα φύγω όποτε θέλω».

Σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο πρόσωπό της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε: «Εκείνη μπαίνει μπροστά, λέει για τα δικαιώματα των γυναικών και ήταν η πρώτη που τον λίθον βαλέτω. Είμαστε δικαιωματίστριες α λα καρτ, όπως μας συμφέρει; Εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά;»

Κλείνοντας, συμπλήρωσε: «Δεν είμαι μόνο εγώ, το κάνει κατά κόρον. Ανέφερε τη σύζυγο του Άκη Σκέρτσου, δεν είμαι μόνο εγώ, δεν διεκδικώ την πρωτοκαθεδρία. Το συνηθίζει και δεν μπορώ να το καταλάβω σαν κριτική».

