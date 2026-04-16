Ο Δήμος Βερύκιος αποκάλυψε, στο πλατό του Happy Day στον Alpha, τι συνέβη χθες, Τετάρτη 15/4, λίγο πριν την αποχώρηση της Τίνας Μεσσαροπούλου από την εκπομπή, αφού πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, διαγνώσθηκε με ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Αρχικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε για τη στιγμή της αποχώρησης της συνεργάτιδάς της από το πλατό: «Μου κάνε ένα νόημα πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο αλλά δεν φανταστήκαμε αυτό που ακολούθησε».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Δήμος Βερύκιος κα αποκάλυψε: «Μου έλεγε η Τίνα χθες στο νοσοκομείο ότι την ώρα που κάναμε την συζήτηση για τον Μακάριο (σ.σ την ώρα της ενότητάς του)… Η Τίνα λέω “ο σύζυγός της στις εφημερίδες που συνεργάζεται…”. Εκεί η Τίνα σηκώνει το τηλέφωνό της και του στέλνει μήνυμα για τον Μακάριο και της γράφει “όλα καλά, τίποτα καμία εξέλιξη”. Δεν προλαβαίνει να σταματήσω εγώ και να το πει και της στέλνουν το μήνυμα ότι ο Γιώργος λιποθύμησε. Έγιναν όλα γρήγορα».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Εμείς στην αρχή δεν καταλάβαμε και δεν αφήσαμε να φανεί η απουσία της. Έκλεισε το δικό σου κομμάτι, κάναμε κοντινά πλάνα. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο στην Τίνα να καταλάβει τι έγινε».

Τέλος, συζητήσαν τη δουλειά του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς είναι Υφυπουργός πατά τω πρωθυπουργό: «Ήταν ο άνθρωπος που έπαιρνε πάνω του όλη την δυσαρέσκεια όλη την οργή των δυσαρεστημένων βουλευτών, Υπουργών. Τον Παύλο Μαρινάκη τον έχει ο Μητσοτάκης για την μόστρα, την δουλειά όμως του Μαρινάκη την έκανε ο Μυλωνάκης».

