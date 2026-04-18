Τίνα Μεσσαροπούλου: Το σπαρακτικό της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη. Ωστόσο, η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Ο ίδιος, από το πρωί της Τετάρτης, βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετά το εγκεφαλικό ανεύρισμα που υπέστη. Αμέσως, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με στόχο την αποσυμφόρηση της αιμορραγίας.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται στο πλευρό του, παραμένει δυνατή και ελπίζει σε κάποια θετική εξέλιξη, σύμφωνα με την Αφροδίτη Γραμέλλη και την Κατερίνα Καραβάτου, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα: «Ήταν σε σοκ η Τίνα Μεσσαροπούλου. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο της οικογένειας».
«Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της. Είναι κοντά της και ο αδελφός της, γιατρός, είναι αισιόδοξοι όπως πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Μυλωνάκη. Βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα κι αυτό είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Η Τίνα θα απουσιάσει από την εργασία της. είναι βαθιά ανθρώπινο και θα είναι δίπλα στον άνθρωπό της».
Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου μετέφερε στον αέρα μια φράση από το μήνυμα που της έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα. Δε θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια».
