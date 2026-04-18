Τίνα Μεσσαροπούλου: Το σπαρακτικό της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη. Ωστόσο, η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Ο ίδιος, από το πρωί της Τετάρτης, βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετά το εγκεφαλικό ανεύρισμα που υπέστη. Αμέσως, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με στόχο την αποσυμφόρηση της αιμορραγίας.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται στο πλευρό του, παραμένει δυνατή και ελπίζει σε κάποια θετική εξέλιξη, σύμφωνα με την Αφροδίτη Γραμέλλη και την Κατερίνα Καραβάτου, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα: «Ήταν σε σοκ η Τίνα Μεσσαροπούλου. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο της οικογένειας».