34 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, 34 χρόνια στο Καλημέρα Ελλάδα, 34 και βάλε χρόνια επαγγελματίας. Ο Γιώργος Παπαδάκης το πρωί της Δευτέρας 28/4, με δάκρυα στα μάτια, ανακοίνωσε πως μια καριέρα χρόνων έφτασε στο τέλος της, μια καρέκλα, η καρέκλα του επί χρόνια παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 θα μείνει κενή.
Στη δουλειά του άψογος, μόνο καλά έχουν να πουν όσοι τον ξέρουν κι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ωστόσο, δεν ήταν μόνο καλός επαγγελματίας, ήταν και είναι ένας καλός σύζυγος και οικογενειάρχης. Την απόφαση αυτή, άλλωστε, όπως αποκάλυψε την πήρε μαζί με την γυναίκα του, Τίνα Παπαδέλη και τα παιδιά του.
Ποια είναι, όμως, η Τίνα Παπαδέλη;
Αρχικά, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι παντρεμένος δύο φορές. Η Τίνα Παπαδέλη, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιράζεται τη ζωή του και του έχει χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο.
Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης.
Από τον πρώτο του γάμο ο οικοδεσπότης του «Καλημέρα Ελλάδα» έχει αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.
Η Τίνα Παπαδέλη είναι 14 χρόνια μικρότερη και συνάδελφος του Γιώργου Παπαδάκη. Τον καιρό που γνωρίστηκαν, εργαζόταν κι εκείνη για τον ΑΝΤ1. Εξαιτίας μάλιστα του ειδυλλίου τους, ήθελε να παραιτηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό.
«Την Τίνα εδώ την γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει “αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις”. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα “μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου”. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης για τη μητέρα των δύο εκ των τριών παιδιών του.
