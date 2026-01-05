34 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, 34 χρόνια στο Καλημέρα Ελλάδα, 34 και βάλε χρόνια επαγγελματίας. Ο Γιώργος Παπαδάκης το πρωί της Δευτέρας 28/4, με δάκρυα στα μάτια, ανακοίνωσε πως μια καριέρα χρόνων έφτασε στο τέλος της, μια καρέκλα, η καρέκλα του επί χρόνια παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 θα μείνει κενή.

Στη δουλειά του άψογος, μόνο καλά έχουν να πουν όσοι τον ξέρουν κι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ωστόσο, δεν ήταν μόνο καλός επαγγελματίας, ήταν και είναι ένας καλός σύζυγος και οικογενειάρχης. Την απόφαση αυτή, άλλωστε, όπως αποκάλυψε την πήρε μαζί με την γυναίκα του, Τίνα Παπαδέλη και τα παιδιά του.