Μια πολύ τρυφερή έκπληξη επιφύλασσε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην Κατερίνα Λιόλιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» στον ANT1. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εξομολογήσεις, είδε ξαφνικά στην οθόνη τον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή. Εκείνος εμφανίστηκε μέσω βίντεο και μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τη σχέση τους και την κοινή τους πορεία, ξαφνιάζοντας ευχάριστα την αγαπημένη του.

«Γνώρισα την Κατερίνα το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event, εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνιδα, από το The Voice και από τις συνεργασίες της από με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη. Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας, ήμασταν πολλοί φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Παρόλο που πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε και την Κατερίνα”», είπε αρχικά ο Χάρης Παπατζανής για την πρώτη τους γνωριμία.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους στο σπίτι, ο Χάρης Παπατζανής αποκάλυψε: «Στο σπίτι δεν τραγουδάει γιατί όλη μέρα μιλάει για δουλειά, οπότε κάνει οικονομία στο σπίτι, κάνει όμως πάρα πολλά μαθήματα φωνητικής. Μεγαλύτερη παραξενιά είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια της κουζίνας ανοιχτά. Πολλές φορές μπαίνω στο σπίτι, μετά από ραντεβού και νομίζω ότι μας έχουν κλέψει. Λύση βρέθηκε, έβαλα αυτόματους μεντεσέδες παντού. Έχουν μείνει τα συρτάρια βέβαια», πρόσθεσε ο σύντροφος της Κατερίνας Λιόλιου.

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα», εξομολογήθηκε ο Χάρης Παπατζανής.

Η Κατερίνα Λιόλιου διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της πορείας της, έχοντας δίπλα της τον σύντροφό της και Head manager of bookings and productions της Panik Records, Χάρη Παπατζανή.

