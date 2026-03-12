Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου δεν είναι πια μαζί. Παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια, επέλεξαν να κλείσουν αυτόν τον κύκλο αθόρυβα, έχοντας τραβήξει χωριστούς δρόμους από το τέλος του περασμένου έτους.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια των «ερυθρολεύκων» ήταν μαζί από το 2022 και πάντα κρατούσαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, και οι δύο έχουν διαγράψει τις κοινές φωτογραφίες τους από τα social media!

