Πλούσιο σε χωρισμούς και ανατροπές αποδείχθηκε το φετινό καλοκαίρι για την ελληνική showbiz. Παρά τις ειδυλλιακές εικόνες στα social media, δυνατοί έρωτες και μακροχρόνιες σχέσεις δεν άντεξαν στον χρόνο, προκαλώντας αίσθηση στο κοινό. Άλλοι διακριτικά και άλλοι πιο ανοιχτά, αρκετοί επώνυμοι αποφάσισαν να γυρίσουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή. Αυτοί είναι οι χωρισμοί που απασχόλησαν περισσότερο την επικαιρότητα το καλοκαίρι του 2026.

Παναγιώτης Νίκας – Φαίδρα Παπανδρέου

Ο Παναγιώτης Νίκας -μικρότερος αδερφός της Αλεξάνδρας Νίκα – χώρισε από τη Φαίδρα Παπανδρέου στις αρχές Αυγούστου 2026, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

Ο Παναγιώτης και η εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου είχαν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, συγκατοικώντας μόνιμα στην Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real Life, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, καθώς τα κοινά τους σχέδια για το μέλλον δεν προχώρησαν.

Μετά τον χωρισμό, ο Παναγιώτης Νίκας επέστρεψε στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές, περνώντας χρόνο με την οικογένειά του και τον γαμπρό του, Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Παναγιώτης Νίκας, εγγονός του ιδρυτή της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, και γιος του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα, εργάζεται σε υψηλόβαθμη θέση σε πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της ενέργειας και της ανάπτυξης (energy & development), με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επίσης ζει η αδελφή του, Νταίζη.

Δημήτρης Σκαρμούτσος -Μαριέττα Ντάνα

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα, στα τέλη Ιουνίου 2026, έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Ο γνωστός σεφ έκανε την αποκάλυψη-βόμβα για την προσωπική του ζωή κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκπομπή «Buongiorno». Όπως εξήγησε ο ίδιος, αισθάνεται πλέον «κορεσμένος» από τις σχέσεις και δεν του λείπει μια σύντροφος. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως προτιμά τη μοναξιά και ότι είναι καλύτερα μόνος του.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος τόνισε ότι αυτή την περίοδο επιλέγει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δουλειά του, στα παιδιά του και στους καλούς του φίλους.

Θυμίζουμε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έχει δύο παιδιά, δύο γιους, τους οποίους έχει αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις.

Ο μεγάλος γιος του ονομάζεται Αλβέρτος και είναι σήμερα 27 ετών και ζει στο εξωτερικό. Ο μικρός του γιος ονομάζεται Αλέξανδρος και είναι περίπου 9 ετών. Είναι ο καρπός του έρωτά του με την πρώην σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα.

Νίκος Βέρτης – Εμμανουέλα Κουκλινού

Ο Νίκος Βέρτης και η Εμμανουέλα Κουκλινού φέρεται να χώρισαν έπειτα από περίπου εννέα χρόνια κοινής πορείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αυγούστου του 2026. Το ζευγάρι φαίνεται ότι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια πορεία που περιλάμβανε και το βήμα της συγκατοίκησης.

Το ζευγάρι διατηρούσε διακριτική στάση όλα αυτά τα χρόνια και απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Νίκος Παππάς -Ναταλί Παρτσινέβελου

Ο Νίκος Παππάς χώρισε από τη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου, τον Ιούνιο του 2026, έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life.

Η βασική αιτία που οδήγησε το ζευγάρι στην απόφαση να ρίξει τίτλους τέλους ήταν η χιλιομετρική απόσταση που το χώριζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Μετά την εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Παππάς μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την καθημερινότητα και την επικοινωνία με τη σύντροφό του.

Από την άλλη, η Ναταλί Παρτσινέβελου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate, παρέμεινε αφοσιωμένη στις επαγγελματικές δραστηριότητές της, με αποτέλεσμα οι κοινές στιγμές τους να περιορίζονταν ολοένα και περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους είχε εξελιχθεί, και τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συγκατοίκηση και σχέδια για κοινό μέλλον, φαίνεται ότι οι αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν από τον διαφορετικό τρόπο ζωής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση.

Κλέλια Ανδριολάτου – Μπάμπης Τσαούσογλου

Όπως αποκλειστικά σας έγραψε το zougla.gr η λαμπερή πρωταγωνίστρια, Κλέλια Ανδριολάτου και ο γοητευτικός, Κερκυραίος επιχειρηματίας, Μπάμπης Τσαούσογλου, δεν είναι πια μαζί. Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, κρατώντας την ίδια χαμηλών τόνων στάση που χαρακτήρισε ολόκληρη τη σχέση τους.

Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα της Κλέλιας, ειδικά μετά την παγκόσμια επιτυχία της στη σειρά «Maestro», κατάφεραν να προστατεύσουν τον έρωτά τους από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για ένα βαθύ και ώριμο έρωτα, ο οποίος όμως έφτασε στο τέλος του με απόλυτο σεβασμό και από τις δύο πλευρές.

Η τελευταία φορά που οι δυο τους εθεάθησαν μαζί δημόσια ήταν το βράδυ της 3ης Ιουνίου 2026, όταν βρέθηκαν στο Θέατρο Άνεσις για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Bacon».

Γιάννης Σπαλιάρας – Αγγελική

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύντροφό του, Αγγελική, στα μέσα Αυγούστου 2026, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο έκανε γνωστό τον χωρισμό του με μια ανάρτηση στα προσωπικά του προφίλ στα social media. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση, στις αρχές Σεπτεμβρίου, δημοσιεύματα παρουσίασαν τη νέα του σύντροφο, επιβεβαιώνοντας πως έχει ήδη γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

govastiletto.gr -Αποκλειστικό! Χώρισε η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Μπάμπη Τσαούσογλου μετά από 4 χρόνια σχέσης