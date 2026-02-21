Κάτι από Χόλιγουντ θυμίζει η Ύδρα τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Brad Pitt (Μπραντ Πιτ) βρίσκεται στο νησί για τις ανάγκες της νεότερης ταινίας του, «The Riders». Όπως έγινε γνωστό, το Σαββατοκύριακο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν γυρίσματα και όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν την Καθαρά Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο αγαπητός ηθοποιός πραγματοποίησε την Παρασκευή (20/2), 12ωρο γύρισμα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Τις προηγούμενες ημέρες, τεχνικοί μετέφεραν στη Σχολή εξοπλισμό, ανεβαίνοντας τα απότομα σκαλοπάτια που οδηγούν στο σημείο.

Γυρίσματα αναμένεται να γίνουν και στο Κοιμητήριο, αλλά και σε άλλα σημεία, όπως η ταβέρνα «Λούλου», ο χώρος έξω από το ιστορικό Φαρμακείο «Ραφαλιά», αλλά και το κατάστημα «Η Ωραία Ύδρα».

Την ίδια ώρα, εγκαταστάσεις έχουν προβλεφθεί για τη σίτιση και την εξυπηρέτηση του συνεργείου έξω από το ξενοδοχείο «Υδρούσα». Ο χώρος παραχωρήθηκε προς 100 ευρώ ημερησίως, αντίτιμο που σύμφωνα με απόφαση του Δήμου θα κατατεθεί υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ύδρας.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής ζήτησε να χρησιμοποιήσει τμήμα του Νηπιαγωγείου που δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου εκεί να είναι το καμαρίνι του Μπραντ Πιτ.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα των γυρισμάτων, τις επόμενες μέρες διαμορφώνεται ως εξής: