Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία αποκάλυψε μια επαγγελματική απογοήτευση: παρόλο που βρέθηκε κοντά σε μια διεθνή παραγωγή, τελικά δεν επιλέχθηκε, γεγονός που τη στεναχώρησε ιδιαίτερα.

«Με στεναχώρησε κάτι πρόσφατα, είναι επαγγελματικό. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσω έναν πολύ ωραίο ρόλο σε μια ξένη ταινία και τελευταία στιγμή, ενώ εγώ το θεωρούσα σίγουρο, έφαγα άκυρο κοινώς. Οπότε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το βάζω κάτω. Ο επιμένων νικά.

Δυστυχώς τα παίρνω όλα πάρα πολύ προσωπικά και τα ζω όλα στο έπακρο. Δηλαδή όταν είμαι χαρούμενη είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και όταν είμαι στεναχωρημένη με παίρνει από κάτω, βυθίζομαι βαθιά. Αλλά το ξεπερνάω γρήγορα» ανέφερε αρχικά η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

«Το αφήνω λίγο ανοιχτό, ναι» απάντησε η ηθοποιός και μοντέλο για το ενδεχόμενο γάμου με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.

«Σιχαίνομαι τους ανθρώπους που επικρίνουν την εμφάνιση. Ας απενοχοποιήσουμε το γυναικείο κορμί και γενικότερα το κορμί. Κι ας φοράει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει» απάντησε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου για το σχόλιο της Αλεξάνδρας Τσόλκα σχετικά με το ντύσιμο της Μαρίας Αντωνά.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά βρέθηκαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το θέμα σχολιάστηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου η Αλεξάνδρα Τσόλκα και η Άρια Καλύβα είχαν έναν σύντομο διάλογο σχετικά με τη στυλιστική επιλογή της ραδιοφωνικής παραγωγού για την έξοδό της.

«Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό; Είμαι “παλιά”, σωστά; Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό το να πηγαίνεις χωρίς παντελόνι είναι της μόδας; Δηλαδή βγαίνουμε έξω έτσι;», ρώτησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα από την πλευρά της.

govastiletto.gr -Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Ταξίδεψε στην Ιταλία για το Grand Prix της Formula 1