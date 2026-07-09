Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα άκρως αμήχανο στιγμιότυπο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Εμινέ Ερντογάν. Η άβολη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου με την Πρώτη Κυρία της Τουρκίας κατά την επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο καταγράφηκε από τις κάμερες, έγινε αμέσως viral και προκάλεσε θύελλα σχολίων στα social media.

Το άβολο περιστατικό

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να πλησιάζει την Εμινέ Ερντογάν και να σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της. Εκείνη, ωστόσο, με μία κίνηση αποσύρει το χέρι της από κοντά του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία άβολη και αμήχανη στιγμή και για τις δύο πλευρές.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen karşılaşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Emine Erdoğan arasında yaşanan anlar gündem oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde Macron’un Emine Erdoğan’ın eline yöneldiği, Emine Erdoğan’ın ise elini geri çektiği görüldü. pic.twitter.com/e6eC5duznE — Haberler.com (@Haberler) July 8, 2026

Όπως ήταν φυσικό, το συγκεκριμένο περιστατικό σχολιάστηκε ιδιαίτερα τόσο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και από τα κοινωνικά δίκτυα με το σχετικό απόσπασμα να αναπαράγεται εκτενώς και από τα τουρκικά media, τα οποία έδωσαν μεγάλη έκταση και ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση της Εμινέ Ερντογάν στην χειρονομία του Εμανουέλ Μακρόν.

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