Συγκίνηση προκάλεσε στον τηλεοπτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Πολλοί άνθρωποι της τηλεόρασης θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια, ανάμεσά τους και η Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια μίλησε με λόγια αγάπης και σεβασμού για τον δημοσιογράφο, τονίζοντας πως η παρουσία και η προσφορά του δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Παπαδάκης θα παραμείνει ζωντανός όχι μόνο στη μνήμη όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, αλλά και μέσα από το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην ελληνική τηλεόραση.

Σε δηλώσεις της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι».

Govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη – Γιάννης Λάτσιος: Στην ορκωμοσία του γιου τους, Άγγελου στο ναυτικό – Μαζί τους ο Μάκης Παντζόπουλος