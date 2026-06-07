Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στη μυθοπλασία το 2027, σηματοδοτώντας ένα ηχηρό comeback μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Weekend Live», ο δημοφιλής ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει για τη συμμετοχή του σε νέα τηλεοπτική σειρά.

Αναλυτικότερα, ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας αποκάλυψε ότι ο δημοφιλής ηθοποιός έχει ήδη «κλειδώσει» για νέα τηλεοπτική σειρά που αναμένεται να βγει στον αέρα το 2027, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή επιστροφή για ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται πως ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα επιστρέψει στην τηλεόραση. Πριν από μερικά χρόνια είχε ακουστεί έντονα πως θα συμμετείχε στην αναβίωση του «Τμήματος Ηθών», ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ για το οποίο είχε κάνει επαφές με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, αλλά τελικά δεν προχώρησε ποτέ. Αυτή τη φορά όμως, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει, με τη συμφωνία να έχει ήδη ολοκληρωθεί και την επιστροφή του στην τηλεόραση να θεωρείται πλέον οριστική.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο σε νέα σειρά του Alpha, παραγωγής της PrimaVizione, η οποία θα αποτελείται από 70 επεισόδια. Στο πλευρό του θα βρίσκονται, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Γάλλος και ο Μιχάλης Σαράντης. Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, το project φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, με την παραγωγή να κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση σε σειρά μυθοπλασίας ήταν το 2007 στον «Σούπερ μπαμπά» του ΑΝΤ1. Τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, όλα δείχνουν πως ο ηθοποιός ετοιμάζεται για μια νέα αρχή στην τηλεόραση, αυτή τη φορά σε έναν πιο κεντρικό ρόλο, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

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