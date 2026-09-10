Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ και πόνο στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο θάνατος του τραγουδιστή ήταν αιφνίδιος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες, τραγούδια και προσωπικές αναμνήσεις από ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή απλώς τον εκτίμησαν μέσα από την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Λάκης Γαβαλάς γνώριζε χρόνια τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον εκτιμούσε βαθιά και ανάμεσά τους υπήρχε μία δυνατή φιλία.

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