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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ και πόνο στον καλλιτεχνικό χώρο.
Ο θάνατος του τραγουδιστή ήταν αιφνίδιος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες, τραγούδια και προσωπικές αναμνήσεις από ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή απλώς τον εκτίμησαν μέσα από την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι.
Ο Λάκης Γαβαλάς γνώριζε χρόνια τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον εκτιμούσε βαθιά και ανάμεσά τους υπήρχε μία δυνατή φιλία.
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