Συναγερμός σήμανε στα φετινά Καλλιστεία Miss Universe στην Ταϊλάνδη, τα οποία συνεχίζουν να δοκιμάζονται από αλλεπάλληλα περιστατικά, εντάσεις και παρασκηνιακές αποχωρήσεις.

Αυτή τη φορά, το σοκ προήλθε από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου στις 19 Νοεμβρίου. Η εκπρόσωπος της Τζαμάικα, Gabrielle Henry, είχε μια θεαματική και σοκαριστική πτώση από τη σκηνή.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τη Miss Jamaica να διασχίζει τη σκηνή με ψηλοτάκουνα και εντυπωσιακή τουαλέτα, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και πέφτει εκτός οπτικού πεδίου. Η πτώση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα να απομακρύνεται από τον χώρο με φορείο, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Το ατύχημα ήρθε να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα του διαγωνισμού.

Ο πρόεδρος και συνιδιοκτήτης του Miss Universe Organization, Raul Rocha, έσπευσε να ενημερώσει το κοινό μέσω Instagram για την κατάσταση της υγείας της.

«Θα ήθελα να μοιραστώ με την οικογένεια του Miss Universe, που ανησυχεί για την υγεία της Miss Universe Jamaica, ότι στις 12:00 π.μ. ώρα Μπανγκόκ μόλις έφυγα από το νοσοκομείο όπου λαμβάνει θεραπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του με μαύρο φόντο. Όπως τόνισε, ήταν μαζί με την ίδια και την οικογένειά της, επιβεβαιώνοντας πως δεν έχει σπάσει κάποιο κόκαλο και ότι βρίσκεται σε καλή φροντίδα.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η οργάνωση Miss Universe Jamaica, επιβεβαιώνοντας ότι η Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου με βραδινή τουαλέτα, ενόψει του φετινού τελικού στην Ταϊλάνδη. Όπως διευκρινίστηκε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν αντιμετωπίζει απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς, ωστόσο συνεχίζονται οι εξετάσεις για να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωσή της.

Ποια είναι η Gabrielle Henry

Η 28χρονη Gabrielle Henry, Miss Jamaica, αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του φετινού διαγωνισμού Miss Universe. Πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η Gabrielle ξεχωρίζει για το αξιοσημείωτο βιογραφικό της, καθώς έχει καταφέρει να συνδυάσει με επιτυχία σπουδές τόσο στην Ιατρική όσο και στη Νομική.

Η δράση της εστιάζει στην οφθαλμολογία και την κοινωνική προσφορά. Μέσω του προσωπικού της ιδρύματος, στηρίζει ενεργά άτομα με προβλήματα όρασης, προσφέροντας πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ενημέρωση, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά μπορεί να συνδυάζεται άψογα με την επιστήμη και την αλτρουιστική δράση.

Η στέψη της ως Miss Jamaica τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή-σταθμός για την ίδια, καθώς είδε το πολυετές όνειρό της —να διαγωνιστεί στη σκηνή του Miss Universe— να γίνεται πραγματικότητα. Δεν ήταν η πρώτη της προσπάθεια, είχε συμμετάσχει και στον εθνικό διαγωνισμό το 2023, χωρίς όμως να κατακτήσει τότε τον τίτλο. Η φετινή της επικράτηση, λοιπόν, ήταν και μια προσωπική δικαίωση.

