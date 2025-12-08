Το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αφιέρωσε ένα ποίημα στη Φαίη Σκορδά.

Η στιγμή προέκυψε όταν η παρουσιάστρια ζήτησε από τον Μικρούτσικο να της γράψει ένα τραγούδι, με τον ίδιο να της απαντά ότι για αρχή θα ξεκινούσε με έναν στίχο.

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος διάβασε το ποίημά του για τη Φαίη Σκορδά, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αχ, και να σε είχα μωρή Φαίη, δε θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα με έφαγε η μαρμάγκα».

Η αντίδραση της παρουσιάστριας ήταν χαλαρή και παιχνιδιάρικη: «Περιμένω και το τραγούδι», ενώ ο Μικρούτσικος σχολίασε ότι μάλλον δεν ενθουσιάστηκε όσο περίμενε, επιμένοντας ότι το τελικό τραγούδι θα ολοκληρωθεί και θα το ακούσει η ίδια.