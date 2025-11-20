Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε τηλεφωνικά από το αστυνομικό τμήμα στον δημοσιογράφο Πάνο Κατσαρίδη και την εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, δίνοντας τη δική της εκδοχή για τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός, η οποία συνελήφθη για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, πινακίδες, υπερβολική ταχύτητα και μέθη, ανέφερε πως πήγε χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, με ταξί στη δουλειά της στο θέατρο και ότι πήρε το αμάξι της από εκεί για να το επιστρέψει στο σπίτι της, μιας και στις 16 Νοεμβρίου της είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες για παράνομη στάθμευση.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο δίπλωμά της, λέγοντας πως το δίπλωμά της, της το είχαν κρατήσει για τον ίδιο λόγο και ότι ήταν σε ισχύ, απλά δεν είχε προλάβει να το πάρει πίσω.

Όσα δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα

«Μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις πήραν την Κυριακή 16/11. Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο. Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες Τετάρτη, μετά το θέατρο πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει» είπε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι δεν το είχε μαζί της (σ.σ το δίπλωμα), όχι ότι δεν ήταν σε ισχύ. “Τα παιδιά της τροχαίας ήταν εξαιρετικά και θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες”, μου είπε επίσης».

