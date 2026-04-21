Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες –στις 3 Απριλίου– υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί. Μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κρατούν στην αγκαλιά τους τη μικρή τους κόρη, η οποία θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, σηματοδοτώντας την πιο όμορφη αρχή στην κοινή τους ζωή.

Η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα μάλιστα, τον τελευταίο καιρό απέχει από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με το μωρό της και να ζήσει αυτή την μαγική περίοδο της ζωής στο μέγιστο.

Σε ανάρτηση ωστόσο που έκανε τη Δευτέρα 21 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό της στα social media το δώρο που δέχτηκε από τον αδελφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Νικόλα, για την κόρη της. Συγκεκριμένα, μέσα από μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε την εικόνα της Αγίας Πολυξένης που έλαβε, ένα δώρο πολύ συμβολικό για την παρουσιάστρια.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή – «Όλα άλλαξαν»