Η ζωή ενός επαγγελματία τενίστα στο κορυφαίο επίπεδο έχει δύο όψεις. Από τη μία υπάρχουν οι ανέσεις και η παγκόσμια αναγνώριση, από την άλλη όμως τα ατελείωτα ταξίδια και η συνεχής απουσία από οικογένεια και φίλους. Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τόσο αγωνιστικά, όσο και προσωπικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στη μέση, άλλαξε δύο φορές προπονητή, και όπως ο ίδιος αποκάλυψε, έφτασε κοντά ακόμη και στην απόφαση να αποσυρθεί από το τένις. Παρά τις δυσκολίες, το πρόγραμμά του τον οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό ταξιδιωτικό tour, σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα στο 2025, είτε για αγωνιστικούς λόγους είτε για αναψυχή, ο Τσιτσιπάς επισκέφθηκε συνολικά 20 διαφορετικές χώρες. Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία με τους ακολούθους του στο Instagram, δημοσιεύοντας το προσωπικό του «ταξιδιωτικό διαβατήριο», στο οποίο κατέγραψε αναλυτικά τις πτήσεις, τα χιλιόμετρα και τη διαδρομή του.



Συγκεκριμένα, πήρε αεροπλάνο 37 φορές, διένυσε 118.570 χιλιόμετρα και πέρασε συνολικά 6 ημέρες και 20 ώρες μέσα σε αεροσκάφος. Το ταξίδι του κάλυψε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αυστραλία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα μέχρι την Ελλάδα. Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει στρέψει το βλέμμα του στην επιστροφή στα υψηλά αγωνιστικά στάνταρ. Η προετοιμασία του για το Australian Open (12–26 Ιανουαρίου) ξεκινά από το τουρνουά της Αδελαΐδας, το οποίο αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου, με στόχο ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα.