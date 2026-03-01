Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων τελέστηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου το ετήσιο μνημόσυνο για τον Αλέξη Κούγια, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, μια μάχη που κράτησε αρκετό διάστημα και απασχόλησε κοινό και ΜΜΕ.

Στη συγκινητική τελετή, τα δύο παιδιά του, ο Χρίστος Κούγιας και η Μάιρα Κούγια, έφτασαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας συνοδευόμενοι από τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα τους.

Λίγο πριν από το μνημόσυνο είχαν δημοσιευθεί στα social media οικογενειακές φωτογραφίες που είχε αναρτήσει ο Χρίστος Κούγιας, δείχνοντας στιγμές από παλαιότερες κοινές τους στιγμές, ως έναν τρυφερό φόρο τιμής και ως τρόπο να θυμίσει τον χαρακτήρα και τις αγαπημένες στιγμές με τον πατέρα του.

Παράλληλα, η Εύη Βατίδου μοιράστηκε και βίντεο με δηλώσεις του Κούγια από το παρελθόν, όπου μιλούσε για την εμπειρία του με τον καρκίνο και τη στάση ζωής του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε τη δουλειά του στα δικαστήρια, παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Στην ανακοίνωση για τη τελετή, που υπογράφεται από τα παιδιά του και τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου του, είχε επισημανθεί ότι η τελετή είναι ανοικτή για όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί μία ακόμη στιγμή μνήμης για έναν από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, που άφησε το στίγμα του στον νομικό κόσμο και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

