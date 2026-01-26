Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Κυριακή 25 Ιανουαρίου σε μια ιδιωτική και συγκινητική τελετή με την παρουσία των πιο στενών τους φίλων και συγγενών.

Το ζευγάρι πλέει από πελάγη ευτυχίας, καθώς πολύ σύντομα θα κρατά στα χέρια του και το πρώτο του παιδί, καρπό του έρωτά του.

Αμέσως μετά το μυστήριο του γάμου ακολούθησε το γαμήλιο γλέντι σε αίθουσα δεξιώσεων και μερικά πλάνα είδα το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media.

Ο Σάκης Κατσούλης παρόλο που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στο Survivor, για πολλά χρόνια διέπρεπε στο ποδόσφαιρο, ένα στοιχείο που όπως φαίνεται το έφερε μαζί του και στον γάμο του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε η fanpage σελίδα του ζευγαριού, δείχνει την στιγμή που η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κλωτσάει μια μπάλα ποδοσφαίρου και βάζει «γκολ» στον Σάκη Κατσούλη, με τον ίδιο να πανηγυρίζει μαζί με τους φίλους του.

Δείτε το στιγμιότυπο:

