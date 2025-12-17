Μια ανεπανάληπτη βραδιά από το Καλλιμάρμαρο επιστρέφει στις οθόνες του MEGA, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, ανήμερα των γενεθλίων της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας, το MEGA παρουσιάζει σε αποκλειστική μετάδοση την πιο πρόσφατη, εμβληματική συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Η μεγάλη αυτή μουσική στιγμή, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ένωσε χιλιάδες θεατές σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα και ενέργεια.

Η Άννα Βίσση προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που διατρέχει δεκαετίες δημιουργίας και επιτυχιών.

Με δυνατές ερμηνείες και τραγούδια που έχουν σημαδέψει προσωπικές και συλλογικές μνήμες, ξετυλίγει την πορεία μιας καλλιτέχνιδας που δεν σταματά να ανανεώνεται, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμη, την αυθεντικότητα και τη σκηνική της παρουσία.

Μέσα από τη μετάδοση του MEGA, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν την Άννα Βίσση στη φυσική της διάσταση πάνω στη σκηνή: αυθόρμητη, παθιασμένη και απόλυτα αληθινή.

Με ένα εντυπωσιακό show και ένα πλούσιο ρεπερτόριο, δίνει νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που κρατά αμείωτο τον παλμό από την αρχή έως το τέλος.

Govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Διασκέδασε με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα στον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα