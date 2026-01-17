Λίγο πριν την πρεμιέρα της στο Australian Open 2026, η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε την καρδιά της στη Βίκυ Γεωργάτου και το SDNA. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αναφέρθηκε στην πολύτιμη στήριξη που δέχεται από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή και τον προγραμματισμό του γάμου τους.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους με τον γιο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, εξηγώντας ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα συζητηθεί εκτενώς, καθώς ο προγραμματισμός συνέπεσε με την αναχώρησή της για την Αυστραλία: «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη για τη στήριξη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη τόνισε επίσης ότι η προσωπική της ζωή δεν θα επηρεάσει την αθλητική της καριέρα: «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν, το έχουμε συζητήσει, και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».

Η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δύο νέων έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια του πρώτου καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Κολωνάκι, όπου αποκάλυψε ότι ο γιος του και η πρωταθλήτρια του τένις προγραμματίζουν τον γάμο τους.

Το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί το αριστερό χέρι της Μαρίας Σάκκαρη ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει μάλιστα πως περιμένουν του χρόνου να γίνουν και παππούδες.

