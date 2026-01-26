Σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε ανοιχτά στις κάμερες για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή. Η γνωστή influencer αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ενώ προχώρησε σε μια αυτοκριτική για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις προηγούμενες σχέσεις της, αποκαλύπτοντας πτυχές της συμπεριφοράς της, ως σύντροφος.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα, στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνου, το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφο, έχει συμβεί και αυτό. Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα (σ.σ με πρώην συντρόφους της). Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση».

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή Breakfast@Star στο Star.

