Για ακόμη μία φορά η Bianca Censori και ο σύζυγός της Kanye West προκαλούν και τραβούν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.

Το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab στάθηκε η αφορμή για τις νέες, πολυσυζητημένες φωτογραφίες της Bianca Censori. Ο φωτογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα όπου η αρχιτέκτονας, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι, ποζάρει τρώγοντας το κερασάκι από μια τούρτα.

Το ζευγάρι βρέθηκε από τη Δευτέρα στην Ελβετία, συνδυάζοντας τους εορτασμούς με την επίσκεψή του στην έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel.

Επίσης η Bianca Censori και ο Kanye West συμμετείχαν και σε ένα Mannequin Challenge με τον ράπερ να ταΐζει στο στόμα την αρχιτέκτονα σύζυγό του.

Ye & his wife Bianca Censori recently took on the Mannequin Challenge at Art Basel 😭🔥 pic.twitter.com/slYIB5L4UU — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) June 22, 2026

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