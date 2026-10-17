Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις επαγγελματικές προτάσεις που έχει αλλά και την αποχή της από την τηλεόραση.

«Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, το οποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό», ανέφερε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

«Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση και δεν ήθελα – ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο. Το έχω ξεπεράσει. Πρώτον, ο προσωπικός μου χρόνος με την οικογένειά μου ήταν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για μένα, γιατί έδωσα πολύ από την ενέργειά μου, από το πάθος μου και από τη ζωή μου για να χτίσω αυτό το πράγμα που είχα αναλάβει και να το κάνω σωστά. Το GNTM, Shopping Star», αποκάλυψε στη συνέχεια η Βίκυ Καγιά.

«Έδωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το πράγμα, αλλά δευτερευόντως ήταν το κλίμα τοξικό και άδικο και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Και καμία δουλειά και κανένα χρηματικό ποσό και κανένας τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκριθεί. Το να χάνεις τον εαυτό σου. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι “ναι, αλλά ρε παιδί μου, άφησες όλο αυτό” και αυτό μπορεί να είναι αδυναμία. Κι όμως είναι δύναμη να σηκωθείς, να φύγεις από κάτι που κάνεις καλά, αγαπάς πολύ, πάει πολύ καλά και λες “τώρα εγώ το αφήνω γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου”. Γιατί αν δε βρεις τον εαυτό σου, αν δεν βρεις αυτό που είσαι πραγματικά και χαθείς μέσα σε αυτό, τελικά δεν έχεις τίποτα. Ούτε στην οικογένειά σου ούτε στη δουλειά σου», πρόσθεσε η Βίκυ Καγιά.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο στο 15’ λεπτό και μετά:

govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά: Αποκάλυψε το πολυτελές άρωμα που δεν αποχωρίζεται ποτέ