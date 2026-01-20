Ένα κόκκινο φόρεμα αποτελεί κλασική επιλογή σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, ειδικά για όσες ακολουθούν τις τάσεις της υψηλής μόδας.

Όμως το «κόκκινο φόρεμα» του οίκου Valentino δεν είναι απλώς ένα ακόμα εντυπωσιακό κομμάτι. Έχει γράψει τη δική του ιστορία και έχει γίνει συνώνυμο της θηλυκότητας και της δύναμης.

Όπως κάθε οίκος έχει το δικό του σήμα-κατατεθέν, έτσι και ο Valentino έχει το κόκκινο φόρεμα που τον καθιέρωσε.

Όταν ο Valentino Garavani ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο το 1959, στόχος του ήταν να δημιουργήσει κομψά, μοντέρνα και ταυτόχρονα γυναικεία ρούχα. Το κόκκινο φόρεμα ήταν το πρώτο που ενσάρκωσε αυτό το όραμα, ενώ σύντομα έγινε το χαρακτηριστικό χρώμα του οίκου.

Από τότε, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Valentino χωρίς το «Valentino Red».

Η πρώτη εμφάνιση του iconic κόκκινου φορέματος

Το πρώτο κόκκινο φόρεμα που παρουσίασε ο Valentino ήταν στη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 1959 και ονομαζόταν «La Fiesta». Ήταν ένα party dress από τούλι, σε μίντι μήκος και στράπλες γραμμή, και έγινε αμέσως το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του οίκου.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε, κάνοντας τον Valentino γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Η απόχρωση που επιλέχθηκε — ένας φωτεινός, ζωηρός κόκκινος τόνος που θυμίζει παπαρούνα — έγινε γνωστή στη βιομηχανία ως «Valentino Red». Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόχρωση έχει και τον δικό της ορισμό στην Pantone, κάτι σπάνιο για ένα brand, αφού πρόκειται για έναν ξεκάθαρο, αναγνωρίσιμο «κωδικό» χρώματος.

Γιατί επέλεξε το κόκκινο;

Ο Valentino Garavani αγάπησε το κόκκινο από πολύ μικρός, όταν ως έφηβος παρακολουθούσε όπερα στη Βαρκελώνη με τον πατέρα του. Μια παράσταση της «Κάρμεν» του Bizet τον εντυπωσίασε τόσο πολύ που τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη δύναμη αυτού του χρώματος.

Θυμάται ότι όλα στη σκηνή ήταν κόκκινα: οι κουρτίνες, τα κοστούμια, ακόμα και οι θεατές στα θεωρεία.

Τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα μια γυναίκα με κόκκινο βελούδινο φόρεμα, που ξεχώριζε μέσα στο πλήθος. Από εκείνη τη στιγμή, αποφάσισε πως αν ποτέ γινόταν σχεδιαστής, θα δημιουργούσε πολλά κόκκινα φορέματα.

Το κόκκινο ως «σήμα» του οίκου

Από την πρώτη συλλογή του, ο Valentino παρουσίαζε ένα κόκκινο φόρεμα σε κάθε σεζόν. Αυτό είναι σπάνιο για ένα brand, να ταυτίζεται τόσο έντονα με ένα μόνο χρώμα. Όπως το πορτοκαλί της Hermès ή το μπεζ της Burberry, έτσι και το κόκκινο έγινε άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Valentino.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, για τον οίκο Valentino το κόκκινο δεν είναι απλώς ένα χρώμα — είναι ταυτότητα, λογότυπο, σύμβολο.

Η τελευταία συλλογή και η συνέχεια του μύθου

Το 2007, ο Valentino αποσύρθηκε και άφησε τη σκυτάλη σε νέους δημιουργικούς διευθυντές. Στην τελευταία του συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008, κάθε μοντέλο φορούσε κόκκινο φόρεμα, ως φόρο τιμής στο έργο του.

Από τότε μέχρι σήμερα, το «Valentino Red» παραμένει ζωντανό, και η κληρονομιά του σχεδιαστή συνεχίζεται, ακόμα και μετά τον θάνατό του στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Οι διάδοχοι του οίκου κράτησαν και ανανέωσαν το iconic κόκκινο, διατηρώντας τη λάμψη και την ελκυστικότητα που το έκανε θρύλο.

