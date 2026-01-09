Οι σχέσεις του Brooklyn Beckham με τους γονείς του, David και Victoria, φαίνεται να βρίσκονται σε ιδιαίτερα τεταμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος τους απέστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου ζητώντας να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω νομικών αντιπροσώπων και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο πρόσωπό του.

Το περιστατικό που φαίνεται να πυροδότησε την ένταση ήταν ένα «like» που έβαλε η Victoria σε ανάρτηση του Brooklyn με μια συνταγή για κοτόπουλο.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Brooklyn να μπλοκάρει τους γονείς του στα social media, με τον μικρότερο γιο της οικογένειας, Cruz, να σχολιάζει αργότερα ότι και εκείνος βρέθηκε μπλοκαρισμένος.

Πηγές αναφέρουν πως η κίνηση αυτή ήρθε μετά από εβδομάδες απογοήτευσης για τον Brooklyn και τη σύζυγό του, Nicola Peltz, οι οποίοι ένιωθαν ότι οι προσπάθειες για επανασύνδεση με την οικογένεια αγνοήθηκαν.

Η Nicola, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επίσης μπλοκάρει την οικογένεια Beckham.

Παρά τη διαφωνία με τους γονείς, ο Brooklyn διατηρεί επαφή με τους παππούδες του και με άλλα μέλη της οικογένειας, επικοινωνώντας τακτικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Άτομα από το περιβάλλον τους τονίζουν ότι το αίτημα προς τους David και Victoria έγινε μέσω δικηγόρων και δεν συνιστά άμεση νομική απειλή, ωστόσο δείχνει πόσο έντονη και φορτισμένη είναι η κατάσταση.

Από την πλευρά τους, οι γονείς φέρονται να είναι απογοητευμένοι, τονίζοντας πως η στάση τους πηγάζει από ενδιαφέρον και όχι κακοβουλία.

Σήμερα, οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών γίνονται αποκλειστικά μέσω νομικών, καθιστώντας οποιαδήποτε συμφιλίωση εξαιρετικά δύσκολη και μόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

