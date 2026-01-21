Στο Australian Open, η Ιαπωνικής καταγωγής τενίστρια, Naomi Osaka, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό look πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας της, δείχνοντας πως για εκείνη το τένις και η μόδα δεν είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι, αλλά ένας κοινός καμβάς.

Εμπνευσμένη από τη μέδουσα, η Osaka επέλεξε ένα tie-dye zip-up σε τιρκουάζ-πράσινες αποχρώσεις, με διάφανα στοιχεία και οργανικά “πλοκάμια”, αποτέλεσμα συνεργασίας με τη Nike.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με δημιουργία του σχεδιαστή Robert Wun, προσδίδοντας στην είσοδό της ένα καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Η εμφάνιση της συζητήθηκε έντονα στα social media, καθώς απέδειξε ότι η Osaka μπορεί να είναι ταυτόχρονα κορυφαία αθλήτρια και fashion icon, ακόμα και πριν αγωνιστεί.

Στη συνέχεια, η Naomi προσέλκυσε ξανά τα βλέμματα στη Μελβούρνη, όταν μπήκε στο γήπεδο για τον πρώτο γύρο του Australian Open φορώντας φόρεμα του Robert Wun. Η Οσάκα κέρδισε την Κροάτισσα Antonija Ružić με 2-1, αλλά ακόμη κι αν δεν είχε νικήσει, η παρουσία της θα είχε ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.