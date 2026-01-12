Η Kylie Jenner μαγνήτισε τα βλέμματα στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, παρά την απόφασή της να μην περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Με μια συγκλονιστική χρυσή τουαλέτα Ashi Studio και διαμαντένια κοσμήματα Lorraine Schwartz που ξεπερνούσαν τα 100 καράτια, η δισεκατομμυριούχος fashionista ήταν η επιτομή της πολυτέλειας. Η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς ήταν το φιλί που αντάλλαξε με τον Timothée Chalamet, γιορτάζοντας τη νίκη του ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Η ίδια παρουσίασε το look της με ένα βίντεο στο Instagram υπό τους ήχους του «I Love Rock n’ Roll», περπατώντας αργά προς την κάμερα με το ντύσιμο το οποίο συμπλήρωσε με παπούτσια Christian Louboutin και μια vintage τσάντα Gucci.

Όταν ανακοινώθηκε η βράβευση του Timothée Chalamet για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, ο ηθοποιός έδωσε ένα φευγαλέο φιλί στη σύντροφό του στην οποία αναφέρθηκε και στην ευχαριστήρια ομιλία του.

Timothée Chalamet’s reaction after winning Best Performance at the #GoldenGlobes ! (Little kiss with Kylie 🧑‍❤️‍💋‍🧑) © Paris Match pic.twitter.com/Ttg9kgnbRT — Paris Match (@ParisMatch) January 12, 2026

Όπως είπε κλείνοντας την ομιλία του ο 30χρονος ηθοποιός «στους γονείς μου και στη σύντροφό μου, σας αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ»

Δείτε την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στις Χρυσές Σφαίρες:

