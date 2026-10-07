Μια ιδιαίτερη και συγκινητική κίνηση πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, 27 ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο πνευματικός του καλλιτέχνη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τοποθέτησε πάνω στον τάφο του ένα μαύρο ράσο που ο τραγουδιστής φορούσε κατά τις επισκέψεις του σε ναούς, εκπληρώνοντας έτσι την τελευταία του επιθυμία.

Όπως αποκάλυψε ο ιερέας, το συγκεκριμένο ένδυμα συνδεόταν με την περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφερε υπηρεσίες ως νεωκόρος και ιεροψάλτης, ενώ εξομολογήθηκε πως ο εκλιπών είχε εκφράσει και την επιθυμία να ακολουθήσει τον μοναχισμό.

Το ράσο και η επιθυμία να γίνει μοναχός

Η παρουσία του σε ναούς περιλάμβανε τόσο τη φροντίδα του χώρου, μέσα από τα καθήκοντα του νεωκόρου, όσο και τη συμμετοχή του στην ψαλμωδία ως ιεροψάλτη. Το συγκεκριμένο ένδυμα ήταν, επομένως, ένα αντικείμενο που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος και ήθελε να βρίσκεται μαζί του μετά τον θάνατό του.

Η αναφορά στη μοναστική ζωή προέρχεται από όσα μετέφερε ο πνευματικός του για τις συζητήσεις τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει κάποια στιγμή αυτόν τον δρόμο, χωρίς να αναφέρεται ότι είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα.

Τις πληροφορίες για την επίσκεψη και την τοποθέτηση του ράσου στον τάφο μετέφερε ο Ανδρέας Καραγιάννης, στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα», την οποία παρουσιάζει ο Νάσος Γουμενίδης.

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