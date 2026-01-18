Στην επίσημη επιβεβαίωση ότι το Mega επαναφέρει το «Dancing with the Stars» προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος μέσα από την εκπομπή “Καλύτερα δε Γίνεται”. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η Φαίη Σκορδά αποτελεί αυτή τη στιγμή το ακλόνητο φαβορί για τον ρόλο της παρουσιάστριας στο λαμπερό σόου χορού που ετοιμάζει ο σταθμός.

«Όλα δείχνουν ότι το DWTS επιστρέφει αλλάζει κανάλι και πάει στο MEGA. Η Φαίη Σκορδά διάβασε τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και ψιλοτρόλαρε στον αέρα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι εφόσον εγκριθεί η Φαίη Σκορδά είναι η επικρατέστερη για την παρουσίαση. Έχει δηλώσει η ίδια ότι θα ήθελε να μεταφερθεί και στη βραδινή ζώνη», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Όπως αναφέρεται, η Φαίη Σκορδά ονειρεύεται ένα πιο φιλόδοξο και λαμπερό βήμα στη μικρή οθόνη και φαίνεται πως το Mega είναι έτοιμο να της το προσφέρει. Το όνομά της ακούγεται έντονα για την παρουσίαση του “Dancing with the Stars”, με στόχο την ενίσχυση της prime time ζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι το «Dancing with the Stars» είχε προβληθεί για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση τον Μάρτιο του 2010 από τον ΑΝΤ1, ενώ στη συνέχεια πέρασε και στο Star.

«Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω, το έχω ξαναπεί αλλά δεν έχω εισακουστεί, είναι ότι όταν ξαναγίνει το Dancing with the Stars, θέλω να το παρουσιάσω. Είναι από τα αγαπημένα μου, δε το έχανα ποτέ. Μακάρι να γίνει. Εγώ λέω ότι θέλω να παρουσιάσω το Dancing with the Stars. Tότε που ήταν στον ANT1 με τον Λάτσιο, είχα κάνει ένα guest.

Και η Καγιά το έχει παρουσιάσει, και η Δούκισσα Νομικού. Και η Ζέτα Μακρυπούλια το έχει παρουσιάσει. Για μένα αυτά τα show έχουν μια κλάσικότητα. Και η Αραβανή το έχει παρουσιάσει. Ήρθε η σειρά μου. Κάνω επίσημη κλήση προς το Mega. Όσες φορές μου το είχαν προτείνει στο παρελθόν είχα αρνηθεί, δεν ήθελα. Τώρα…» είπε η ίδια η Φαίη Σκορδά πριν λίγες μέρες μέσα από το πρωινό του Mega.

