Μια σπάνια και άκρως καλλιτεχνική στιγμή χάρισαν στους ακολούθους τους η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της, Μελίνα. Το βράδυ της Κυριακής, η κορυφαία τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι δυο τους ερμηνεύουν μαζί, αποδεικνύοντας πως η 21χρονη Μελίνα έχει κληρονομήσει το χάρισμα και τη φωνή της μητέρας της.

Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν το διαχρονικό κομμάτι «Can’t Help Falling in Love», δημιουργώντας μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα. Οι φωνές τους δένουν αρμονικά, αποδεικνύοντας πως η αγάπη της Μελίνας για τη μουσική είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, απέσπασε πολλά σχόλια και likes, με τους περισσότερους να έχουν μείνει έκπληκτοι με τις φωνητικές ικανότητες της Μελίνας Νικολαΐδης.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

