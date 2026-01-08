Μια συγκλονιστική αποκάλυψη μετέφερε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, γράφεται ο επίλογος για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της απεσταλμένης δημοσιογράφου, η πρώτη σύζυγος του εμβληματικού παρουσιαστή δεν θα δώσει το «παρών» στην τελετή, καθώς απεβίωσε πριν από μόλις τέσσερις μήνες. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος είχε χαρίσει στον Γιώργο Παπαδάκη τη χαρά του να γίνει παππούς, με τον εγγονό του να φέρει μάλιστα το όνομα του θρυλικού δημοσιογράφου.

Να αναφέρουμε πως, παρότι υπάρχουν αναφορές ότι ο ίδιος είχε μιλήσει για τον πρώτο του γάμο και είχε πει πως ήταν μια επιλογή που δεν ήθελε να οδηγήσει σε χωρισμό, η ταυτότητα της πρώτης του συζύγου δεν είναι γνωστή.

Σε σχετικό παλαιότερο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο ίδιος είχε πει πως «η πρώην γυναίκα μου με την νυν έχουν βγει και οι δύο μαζί, έχουν πει για τα ελαττώματά μου, είναι φίλες», χωρίς όμως να κατονομάζεται η πρώτη σύζυγος, αφού φαίνεται πως ήταν ένα πρόσωπο που δεν είχε σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας και ούτε ήθελε να έχει.

