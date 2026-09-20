Η Άντζελα Δημητρίου, η οποία έτρεφε πάντα βαθιά εκτίμηση και αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επέλεξε να τον τιμήσει κατά τη διάρκεια της χθεσινής της εμφάνισης στο Vog Club Athens. Απευθυνόμενη στο κοινό, η τραγουδίστρια τον χαρακτήρισε ως το «ένα και μοναδικό “Παιδί της νύχτας” που έφυγε αλλά παραμένει κοντά μας».

Αμέσως μετά, ερμήνευσε τη μεγάλη του επιτυχία «Ανήκω σε μένα» με τον κόσμο να τη συνοδεύει, ενώ η ατμόσφαιρα φορτίστηκε με επιπλέον συγκίνηση όταν συνέχισε το πρόγραμμά της.

govastiletto.gr -Γενέθλια για την Άντζελα Δημητρίου – Έκλεισε τα 72 της χρόνια!