Σε μια αφοπλιστική εξομολόγηση για τη μακροχρόνια μάχη του με τον εθισμό στο αλκοόλ προχώρησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, στο περιθώριο της θεατρικής πρεμιέρας της παράστασης «Ημιυπαίθριος» το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι μετρά πλέον 18 μήνες πλήρους αποχής, υπογραμμίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η σύζυγός του σε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, θυμίζοντας τις κουβέντες που είχαν ανταλλάξει για το ακανθώδες θέμα των εξαρτήσεων, ενώ ξέσπασε για τις συνθήκες υπό τις οποίες «έφυγε» ο συνάδελφός του, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δυστυχώς. Σφαγεία είναι αυτά, όχι ιατρεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια του και για την εξάρτησή του. Τα γνωρίζω έτσι…Βεβαίως και είχαμε μιλήσει.

Αυτό που ξέρω καλά πλέον τελευταία ότι ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια. Γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε πολύ καλά την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους και ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα και όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του γιατί η εξάρτηση φταίει για αυτό. Όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει» απάντησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια. Κοντεύω τώρα ενάμιση χρόνο πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγος μου ήταν που με βοήθησε να ξεκολλήσω» συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του

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