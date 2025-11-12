Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, η αγαπημένη σειρά «Παρά Πέντε» ετοιμάζεται να επιστρέψει με ένα ειδικό επεισόδιο τύπου reunion.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και οι ηθοποιοί μοιράζονται ήδη στιγμιότυπα από το σετ.

Ο Αργύρης Αγγέλου ήταν εκείνος που ανακοίνωσε τα νέα, δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο τον δείχνει έξω από το σπίτι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου.

Στη λεζάντα έγραψε απλά: «Σαν ψέμα», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή της σειράς.

Η ηθοποιός Ελένη Κρίτα διευκρίνισε πρόσφατα ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέοι κύκλοι της σειράς, αλλά το reunion θα θυμίζει το αντίστοιχο special των «Φιλαράκια», προσφέροντας στους θαυμαστές μια μοναδική ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μαγεία της κλασικής αυτής παραγωγής.

