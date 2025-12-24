Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μίλησε στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα για τη σχέση πολιτικής και σάτιρας, αποκαλύπτοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν το πρόσωπο που περίμενε να δει στις παραστάσεις του αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Όπως είπε στο Action 24 «είχα κάνει ένα σχόλιο ως νονός πως όταν πήγα να βαφτίσω τη μικρή Ζωή και είδε τον σταυρό, άρχισε να πετάει φλόγες από τα μάτια και μετά τον εξορκισμό ηρέμησε».

Θυμήθηκε, αντίθετα, ότι ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος όταν του έκανε ένα καυστικό σχόλιο το 1996 – χρονιά εκλογών – «είχε έρθει στην παράσταση και μάλιστα στην πρώτη σειρά».

«Τότε η κεντρική καμπάνια του Συνασπισμού ήταν “κοιτάξτε μας στα μάτι και ψηφίστε μας” και εγώ ως γιαγιά έλεγα “πήγα στο εκλογικό κέντρο είδα την αφίσα που έλεγε αυτό το σύνθημα, τον είδα στα μάτια 1-2 ώρες και μετά μπήκα και ψήφισα ΠΑΣΟΚ» θυμήθηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα περισσότερα σχόλια που κάνει «δεν είναι συνήθως κακεντρεχή αλλά αιχμηρά – συνήθως επαίρομαι ότι δεν μου έχουν κάνει μήνυση για τα σχόλιά μου». «Μπορεί να είμαι κότα αλλά από χαρακτήρα μου αρέσει ο υπόγειος σαρκασμός. Το να είναι επιθετικό και ευθύβολο σχόλιο σαν να τον χτυπάς με βαριοπούλα, δεν μου αρέσει. Δεν θίγουμε οικογένειες ή σωματικά ελαττώματα, τα πολύ αυτονόητα» συμπλήρωσε ο δημοφιλής ηθοποιός.

