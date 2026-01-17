Σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση προχώρησαν ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα, φιλοξενούμενοι στην εκπομπή “Στην αγκαλιά του Φάνη”. Το ερωτευμένο ζευγάρι, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μίλησε για την κοινή του πορεία, αποκαλύπτοντας παράλληλα λεπτομέρειες για το πώς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίζει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να πω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Για την επόμενη συνάντησή τους: «Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα! Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, ενώ τον Απρίλιο του 2024 απέκτησαν την κόρη τους. Ο Πύρρος Δήμας έγινε για πέμπτη φορά πατέρας, αφού έχει αποκτήσει άλλα τέσσερα παιδιά με την Αναστασία Σδούγκου η οποία έφυγε από τη ζωή.

